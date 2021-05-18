Молодые дарования из Выборга и Кировска едут покорять Москву

18 юных ленинградцев отправятся на первый российский Детский культурный форум, который пройдёт в Москве с 25 по 29 августа.

Среди коллективов, которые отправятся покорять столицу, победители и лауреаты международных конкурсов, участники ансамбля народных инструментов «Вересковые струны», фольклорной студии «Вересок», фолк-группы «Канерва» и ансамбля танца «Фейерверк».

Как рассказали в Министерстве культуры РФ, участниками мероприятия станут около 2 тысяч талантливых детей со всей страны.

Как уже ранее писал ivbg.ru, юные ленинградские музыканты получили дипломы Лауреатов II степени на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Дипломы получили флейтистка Анна Резанович в номинации «оркестровые духовые и ударные инструменты» и Валерия Цветкова — в номинации «народные и национальные инструменты» за игру на домре. Также тихвинский коллектив «Dance Art Plus» и ансамбль танца «Славяночка» из Коммунара поделили между собой Гран-при VI открытого хореографического фестиваля-конкурса «Новое вдохновение»

Обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в 2020 году стали Анна Резанович и Илья Разыграев. А Арман Саргсян покорил судей областного конкурса юных вокалистов своим исполнением романса «Сквозь нависшие туманы» и неаполитанской песни «Мореходы».