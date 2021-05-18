ВЦИОМ: почти каждый второй россиянин последний раз был в музее несколько лет назад

Чуть меньше половины россиян — 46% — были в музее несколько лет назад, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом 23% ходили в музей год-два назад и лишь 21% — за последний год. 8% опрошенных признались, что никогда не бывали в музеях.

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Чаще других за последний год музеи посещали жители Москвы и Петербурга — 42%. В основном это были молодые люди в возрасте 18-24 лет (38%) с высшим и неполным высшим образованием (31%).