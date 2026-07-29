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В Яльгелево в сентябре откроется новый ФАП

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Яльгелево близится к завершению. Вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Александр Кялин проверил ход работ.

Открытие медицинского объекта запланировано на начало сентября. ФАП будет рассчитан на 20 посещений за смену. В штате предусмотрены терапевт и фельдшер, также предусмотрены выезды акушера-гинеколога.

В Яльгелево в сентябре откроется новый ФАП - Сейчас завершаются последние отделочные работы, все оборудование закуплено.
Фото: администрация ЛО.

ФАП включает прививочный, процедурный и смотровой кабинеты, а также оснащенные современным оборудованием санузлы. На втором этаже обустроены две двухкомнатные служебные квартиры для медперсонала общей площадью 54 квадратных метра.

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09.06.2026
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Сейчас завершаются последние отделочные работы, все оборудование закуплено. Средства на строительство выделены из областного бюджета. Осталось получить санитарно-эпидемиологическое заключение.

Теги

Яльгелево Ленобласть ФАП здравоохранение
Новости Социум

Ленобласть попала в топ-20 медиарейтинга по теме нацпроектов

Регион занял 18 строчку рейтинга.

Сервис «Медиалогия» представил актуальный рейтинг регионов в разделе «национальные проекты». Согласно аналитике, Ленинградская область по итогам июня набрала 15 079,2 баллов, заняв 18-ю строчку.

Возглавили рейтинг Москва (84 343,5 баллов), Московская область (46 849,9) и Нижегородская область (37 856,8). Также в топ-5 оказался Санкт-Петербург, набравший 36 918,3 баллов.

Отметим, что медиарейтинг отслеживает активность средств массовой информации по освещению реализации нацпроектов в регионах. 

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29.07.2026
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Фото на миниатюре: национальныепроекты.рф

Теги

Медиалогия Ленинградская область

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