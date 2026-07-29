Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Яльгелево близится к завершению. Вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Александр Кялин проверил ход работ.

Открытие медицинского объекта запланировано на начало сентября. ФАП будет рассчитан на 20 посещений за смену. В штате предусмотрены терапевт и фельдшер, также предусмотрены выезды акушера-гинеколога.

ФАП включает прививочный, процедурный и смотровой кабинеты, а также оснащенные современным оборудованием санузлы. На втором этаже обустроены две двухкомнатные служебные квартиры для медперсонала общей площадью 54 квадратных метра.

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Сейчас завершаются последние отделочные работы, все оборудование закуплено. Средства на строительство выделены из областного бюджета. Осталось получить санитарно-эпидемиологическое заключение.