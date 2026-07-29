Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Яльгелево близится к завершению. Вице-губернатор Ленобласти по социальным вопросам Александр Кялин проверил ход работ.
Открытие медицинского объекта запланировано на начало сентября. ФАП будет рассчитан на 20 посещений за смену. В штате предусмотрены терапевт и фельдшер, также предусмотрены выезды акушера-гинеколога.
ФАП включает прививочный, процедурный и смотровой кабинеты, а также оснащенные современным оборудованием санузлы. На втором этаже обустроены две двухкомнатные служебные квартиры для медперсонала общей площадью 54 квадратных метра.
Сейчас завершаются последние отделочные работы, все оборудование закуплено. Средства на строительство выделены из областного бюджета. Осталось получить санитарно-эпидемиологическое заключение.