Стало известно, где 19 мая зафиксированы 88 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 88 человек.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2).

Волосовский район: Волосово (+3), Торосово (+1), Большая Вруда (+1), Рабитицы (+1).

Волховский район: Волхов (+2), Сясьстрой (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+12), Янино-1 (+2), Новосаратовка (+1), Старая (+1), Романовка (+3), Дубровка (+1), Дунай, тер. СНТ 1-го Кондитерского комбината (+2).

Выборгский район: Выборг (+1), Рощино (+2), Приморск (+3), Ленинское (+2), Малышево (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+6), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Покровская (+1), Большие Колпаны (+1), Коргузи (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+3).

Киришский район: Кириши (+3).

Кировский район: Отрадное (+1), массив Горы-1, тер. СНТ Невский завод (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).

Ломоносовский район: Оржицы (+1).

Лужский район: Осьмино (+1), Оредеж (+1), Володарское (+1), Крюково (+1).

Подпорожский район: Вознесенье (+1).

Приозерский район: Петровское (+2), Мичуринское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+3), Овсище (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+3), Мелегежская Горка (+1).

Тосненский район: Глинка (+1), Тосно (+1), Никольское (+1), Федоровское (+2).