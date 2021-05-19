Первый в мире Музей бюрократии откроется в Петербурге

Его создают в Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

По словам директора вуза Владимира Шамахова, уже есть музей государственной службы.

«У нас если говорят про госслужбу, то либо рассказывают о ее сплошных успехах, либо ругают», – рассказал Владимир Шамахов

В музее попытаются соединить два этих начала, показав, что бюрократия принесла и пользу. Поскольку вуз готовит управленцев в органы государственной и муниципальной власти, за время работы накопилось много тематического материала, начиная с царских времен и до наших дней.