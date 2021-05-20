В Ленобласти благоустраивается 77 общественных территорий во всех районах

На первых объектах работы по программе «Формирование комфортной городской среды» уже завершаются.

Завершаются работы на первых объектах 2021 года: в начале июня откроются универсальная площадка в деревне Большой Двор Бокситогорского района, парки «Невский» и «Надежда» на побережье Невы в Дубровском городском поселении Всеволожского района.

Как уже ранее писал ibng.ru, жители Ленобласти уже могут отдать свой голос за проекты благоустройства парков и набережных, площадей и детских площадок, которые предстоит реализовать. территории победители будут благоустроены в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Проголосовать необходимо до 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru или на сайте «Госуслуги».

«Участие в голосовании приняли уже больше 81 тысячи ленинградцев», — сообщила заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Степанова.

Напомним, что «Горячую линию» по вопросам первого электронного голосования за объекты благоустройства уже запустил Минстрой России. «Горячая линия» работает круглосуточно по бесплатному единому номеру 8(800)600-20-13. В Ленобласти рейтинговое голосование пройдет на портале с 26 апреля по 30 мая.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.