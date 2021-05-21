Диетолог объяснила, как успеть похудеть к лету

Диетолог Алена Барредо рассказала, как добиться качественного результата, и почему нельзя худеть слишком быстро.
По словам диетолога, не нужно садиться на экспресс-диеты, поскольку они негативно влияют на метаболизм и синтез жиросжигающих гормонов. Она отметила, что начинать нужно с простого снижения калорий.
Эксперт порекомендовала добавить в вечерний прием пищи больше овощей и нежирного белка, чтобы уменьшить поступление углеводов. В этом случае будет хорошее снижение веса, проходящее правильно и корректно для организма.
Диетолог не советует худеть, более чем на 500 граммов в неделю. За этим может последовать дополнительный набор веса, пояснила Барредо.
Из-за резкого ограничения калорийности пищи организм начнет думать, что сейчас стресс и необходимо делать запасы, в результате чего увеличится содержание кортизола. Последний является гормоном стресса и жиронакапливающим гормоном.
Эксперт подчеркнула, что, снижая калорийность, не стоит прибегать к слишком жестким ограничениям и ходить голодным. Важно соблюдать чувство меры и не нарушать режим питания.
Она пояснила, что из-за недостатка белка в рационе организм не будет насыщаться, а будет испытывать голод.