Глава “Волонтеров Победы” прокомментировала присвоение еще 12 городам России звания «Город трудовой доблести» 

Накануне, 20 мая, Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам России.

Подобные инициативы демонстрируют, что государство на всех уровнях проявляет внимание к сохранению исторической памяти и отмечает вклад регионов в Великую Победу, заявила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Решение по присвоению еще 12 городам звания «Город трудовой доблести» позволит увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. И что самое главное — даст новый стимул гражданам к изучению истории своего края», – прокомментировала Амельченкова.

Почетное звание «Город трудовой доблести» получили: Киров, Барнаул, Комсомольск-на-Амуре, Коломна, Каменск-Уральский, Красноярск, Магадан, Северодвинск, Пенза, Рыбинск, Тюмень, Чебоксары.

Напомним, в канун Дня Великой Победы страна отметила День городов воинской славы. Таких в Ленинградской области и Петербурге семь — Луга, Кронштадт, Выборг, Тихвин, Колпино, Ломоносов, Гатчина.