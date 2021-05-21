Ленинградский областной государственный архив в Выборге приглашает на «Ночь в архиве», которая пройдет 22 мая с 13.00 до 21.00.

Любителей истории ждет увлекательная экскурсия-игра (обязательно предварительно записаться по телефону 8 (81378) 2-24-75), участникам предстоит стать торговцами-мореплавателями и доставить в магистрат города Выборг ценный груз ─ архивные документы, среди которых ─ старинная карта XVIII века. Участники пройдут испытания, проверят свои знания по истории торговли в Выборгской губернии и отреставрируют старинную карту.

В награду каждый член команды получит грамоту о зачислении его в купеческое сословие иностранным гостем.

Вам будет интересно В Центральный архив Петербурга поступили метрические книги начала прошлого века Информация из этих книг может оказаться востребованной для получения архивной справки в случае получения наследства, составления родословной и архивной справки. Центральный... 08.04.2021 396

Напомним, что ранее в Ленобласти оцифровали архивные документы более 122 тысяч участников Великой Отечественной войны. Собранные материалы будут размещены в новом мультимедийном музее «Дорога памяти», который откроется к 75-летию Великой Победы в парке «Патриот» в Московской области.