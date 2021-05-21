В Петербурге разработали прототип принтер для 3D-печати тканей человека

Принтер для 3D-печати биологических тканей разработали в Санкт-Петербургском госуниверситете (СПбГУ). В перспективе он сможет печатать органы для трансплантаций.

С помощью биоматериалов и биополимеров можно создавать биологические ткани, например кожу, которую можно будет использовать для людей с ожогами и другими поражениями, требующими пересадки, сообщает пресс-служба вуза.

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Добавляется, что в России пока нет ни одной компании, которая бы внедрила подробные технологии в массовое производство, поскольку это очень дорого. Однако одно из преимуществ разработки СПбГУ заключается в более низкой стоимости по сравнению с зарубежными аналогами.