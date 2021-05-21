«Сад памяти в школе»: около 3 тысяч деревьев высадили школьники Ленобласти

В Ленобласти в рамках федеральной акции высадили около 3 тысяч деревьев, к акции подключились 194 школы региона и 7 тысяч учеников.
По всей стране в дни последних звонков выпускники посадили деревья на территории своих школ, или муниципальных образований. Таким образом, они чтут память всех тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи.
Стоит отметить, что в 2020 году сотрудники лесничеств-филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» разбили «Сады памяти» на общей площади более 59 га.
Для участия в акции “Сад памяти” жителям Ленобласти необходимо высадить дерево на пригородном участке в деревне или на даче. И разместить фото в соцсети с хэштегом #СадПамятиДома. Чтобы зафиксировать посадку дерева на сайте акции, необходимо перейти по ссылке и добавить на интерактивную карту свою геолокацию высадки дерева «Сад памяти». Разместите фотографию, историю о своем герое и ваше дерево акции появится на интерактивной карте.
Тем временем Ленобласть готовится насыщенно и интересно отметить 76-летие Победы.