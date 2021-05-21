«Сад памяти в школе»: около 3 тысяч деревьев высадили школьники Ленобласти

В Ленобласти в рамках федеральной акции высадили около 3 тысяч деревьев, к акции подключились 194 школы региона и 7 тысяч учеников.

По всей стране в дни последних звонков выпускники посадили деревья на территории своих школ, или муниципальных образований. Таким образом, они чтут память всех тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи.

Вам будет интересно «Сад памяти»: глава Ленобласти высадил жасмин у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе Александр Дрозденко с лесниками и волонтерами в рамках международной акции «Сад памяти» высадил аллею груш, жасмина и сирени у мемориала... 07.05.2021 349

Стоит отметить, что в 2020 году сотрудники лесничеств-филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» разбили «Сады памяти» на общей площади более 59 га.

Для участия в акции “Сад памяти” жителям Ленобласти необходимо высадить дерево на пригородном участке в деревне или на даче. И разместить фото в соцсети с хэштегом #СадПамятиДома. Чтобы зафиксировать посадку дерева на сайте акции, необходимо перейти по ссылке и добавить на интерактивную карту свою геолокацию высадки дерева «Сад памяти». Разместите фотографию, историю о своем герое и ваше дерево акции появится на интерактивной карте.

Тем временем Ленобласть готовится насыщенно и интересно отметить 76-летие Победы.