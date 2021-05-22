Более 180 тысяч доз вакцины от бешенства разложат в Ленобласти

В Ленинградский областной эпизоотический отряд поступила весенняя партия вакцины против бешенства — 180 тысяч доз лекарственных брикетов.

Вакцины закупили за счет регионального бюджета, в ближайшее время их распределят между станциями по борьбе с болезнями животных разных районов. После специалисты до конца июня разложат брекеты в лесных массивах, на свалках ТБО, на территории особо охраняемых природных объектов.

Ранее мы сообщали, что Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных.