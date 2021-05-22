Воскресенье в Ленобласти будет дождливым

В воскресенье, 23 мая, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ “Северо-Западное УГМС”.
Ночью ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Утром и днем — дожди, местами сильные. Температура воздуха ночью +6…+11°C, днем +10…+15°C, местами до +18°C. Ветер ночью юго-восточный, южный слабый, днем юго-западный, западный умеренный.
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