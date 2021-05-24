Google подает в суд на Роскомнадзор

Сообщается, что американская компания Google впервые подала иск к российским властям, его 11 мая принял Арбитражный суд Москвы.
Как стало известно, корпорация Google LLC впервые подала ответный иск к Роскомнадзору. Предмет спора – 12 ссылок, размещенных на принадлежащем компании видеохостинге YouTube, с призывом к участию в митингах. Российское ведомство потребовало их удалить, однако Google решила оспорить это.
Ответный иск 11 мая принял Арбитражный суд Москвы. По словам юриста Натальи Гуляевой, суд рассмотрит дело о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, пишет Коммерсант.
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