Google подает в суд на Роскомнадзор

Сообщается, что американская компания Google впервые подала иск к российским властям, его 11 мая принял Арбитражный суд Москвы.

Как стало известно, корпорация Google LLC впервые подала ответный иск к Роскомнадзору. Предмет спора – 12 ссылок, размещенных на принадлежащем компании видеохостинге YouTube, с призывом к участию в митингах. Российское ведомство потребовало их удалить, однако Google решила оспорить это.

Ответный иск 11 мая принял Арбитражный суд Москвы. По словам юриста Натальи Гуляевой, суд рассмотрит дело о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, пишет Коммерсант.