На трассе Зеленогорск — Выборг начались ремонтные работы

По заказу «Ленавтодора» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» дорожники меняют полотно от границы с Петербургом через поселки Приветнинское и Песочное.

«Область продолжает обновлять одну из основных магистралей, связывающих Выборгский район области с Санкт-Петербургом. Мы поэтапно улучшаем качество покрытия на Приморском шоссе: в прошлом году был отремонтирован протяженный участок до поселка Озерки», — пояснил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Дорога Зеленогорск — Приморск — Выборг — это региональный дублер «Скандинавии».

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Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.