Первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Санкт-Петербург

Автор: Александр Селиванов
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Теперь петербуржцы могут выбрать любую из трёх имеющихся в городе вакцин.

По информации пресс-службы Смольного, первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» поступила в Северную столицу.

Отмечается, что всего в город доставили 9 360 комплектов доз.

В общей сложности в Северной столице привились 652 750 человек, из которых 552 562 полностью завершили цикл вакцинации.

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22.05.2021 194
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