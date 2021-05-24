Первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Санкт-Петербург

Теперь петербуржцы могут выбрать любую из трёх имеющихся в городе вакцин.

По информации пресс-службы Смольного, первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» поступила в Северную столицу.

Отмечается, что всего в город доставили 9 360 комплектов доз.

В общей сложности в Северной столице привились 652 750 человек, из которых 552 562 полностью завершили цикл вакцинации.