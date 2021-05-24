В России упала стоимость смартфона iPhone 12 Pro Max

В России стал гораздо дешевле стоить iPhone 12 Pro Max. Топовый смартфон продают всего за 85 020 рублей.

Когда флагман только появился в РФ, он стоил 110 000 рублей. Но теперь смартфон Apple стоит почти на четверть меньше. Вернее, он подешевел на 23 процента, пишет Hi-Tech Mail.

Когда продажи нового iPhone 12 Pro Max стартовали, образовался дефицит смартфона. Поэтому его стоимость уменьшалась очень медленно.

Это самый большой смартфон в линейке iPhone. Его дисплей составляет 6,7 дюймов.

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Цена iPhone 12 тоже уменьшилась, он стоит 60 000 рублей. iPhone продается за 34 000 рублей.