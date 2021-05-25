Биолог Глазков сообщил об увеличении числа диких животных в Ленобласти

С каждым годом на территории Ленобласти увеличивается популяция диких животных, отметил биолог Павел Глазков.

Если семь лет назад их насчитывалось в регионе около 12 тысяч, то в 2020 — уже 20 тысяч. В частности, за последние четыре года существенно выросла популяция косуль. Они занесены в Красную книгу. Все больше становится кабанов — специалисты контролируют этот процесс.

«Есть и другой аспект. Увеличивается сам город. Мы наступаем на природу, и она начинает с нами взаимодействовать», — объяснил Глазков.

Ранее мы рассказывали, что под Выборгом рыбаки поймали щуку весом почти 12 килограммов.