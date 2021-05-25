В Ленобласти обсудили поддержку коренных малочисленных народов

По словам председателя консультативного совета по делам коренных малочисленных народов Лиры Бурак, для поддержки самобытности коренных малочисленных народов в регионе разработана отдельная подпрограмма.

«Ежегодное финансирование по ней составляет около 13 млн рублей. Нами финансируются курсы по изучению языков, школа ремесел, издание книг авторов, представляющих коренные малочисленные народы, а также проводятся этнические фестивали и местные праздники», – рассказала Лира Бурак

В 2021 году в Ленинградской области состоится конкурс проектов представителей коренных малочисленных народов. А в Ижевске 3-4 июня пройдет первый Всероссийский форум финно-угорских народов. Область представят активисты организаций и общин финно-угорских народов.