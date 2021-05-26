В Волховском районе Ленобласти наряд вневедомственной охраны задержал местного жителя, который избил двоих мужчин.

Пострадавшие были в Сясьстрое проездом и остановились, чтобы зайти в круглосуточный продуктовый магазин. На улице у них случился конфликт с местным жителем, который перерос в драку. Житель Сясьстроя избил гостей города и скрылся.

Вам будет интересно На вокзале в Луге двое ограбили спящую женщину В Лужском районе Ленобласти полиция задержала двух местных жителей, подозреваемых в краже на железнодорожном вокзале Луги. Как сообщает пресс-служба УТ МВД... 25.05.2021 137

Злоумышленника задержали по “горячим следам”. Его доставили в отдел полиции. Сообщается, что один из пострадавших был госпитализирован с сотрясением мозга, переломом носа и множеством ушибов, сообщает пресс-служба УВО по Ленобласти.