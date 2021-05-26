Филиал одного из федеральных вузов предложили открыть в Выборге

«Волонтеры Победы» Ленобласти считают, что Выборг мог бы стать студенческой столицей региона.

Они предложили открыть на территории Выборга филиал одного из федеральных вузов. Такая идея была озвучена на встрече министра науки и высшего образования России с лидерами студенческого самоуправления.

“Можно было бы открыть там филиалы факультетов истории, археологии, международных отношений. А при развитии инфраструктуры, включающей и общежития, Выборг мог бы стать студенческой столицей Ленинградской области», — отметила лидер движения Ольга Амельченкова.

В свою очередь Валерий Фальков подчеркнул важность создания условий для возвращения студентов, которые уехали учиться в Петербург, обратно в Ленобласть.

Ранее мы сообщали, что с 1 июня лучшим в учебе студентам, путешествующим по России и проживающим в общежитиях вузов, будут возмещены затраты на проживание и проезд. А с 1 сентября 2023 года петербургским студентам повысят стипендию.