Более 19 тысяч жителей Ленобласти проголосовали на праймериз «Единой России»

Автор: Гузель Галимова
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За неполные четыре дня в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 19 тысяч жителей Ленобласти. Всего в систему вошли 35 тысяч избирателей.

Активнее всего голосуют жители Волховского, Тихвинского, Сосновоборского избирательных округов Законодательного собрания. 

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Напомним, предварительное голосование пройдет до 30 мая в онлайн-формате по ссылке. Итоги по Законодательному собранию станут известны 31 мая, по Государственной Думе – 2 июня.

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