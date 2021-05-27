Более 19 тысяч жителей Ленобласти проголосовали на праймериз «Единой России»

За неполные четыре дня в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 19 тысяч жителей Ленобласти. Всего в систему вошли 35 тысяч избирателей.

Активнее всего голосуют жители Волховского, Тихвинского, Сосновоборского избирательных округов Законодательного собрания.

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Напомним, предварительное голосование пройдет до 30 мая в онлайн-формате по ссылке. Итоги по Законодательному собранию станут известны 31 мая, по Государственной Думе – 2 июня.