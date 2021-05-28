Десять учащихся детских школ искусств Ленобласти едут на «Молодые дарования России»

Учащиеся детских школ искусств Ленобласти и студенты колледжа культуры и искусства представят регион на конкурсе «Молодые дарования России».

В финал от Ленобласти вышли Яна Быстрова и Диана Логинова из Детской школы искусств им. М.И. Глинки во Всеволожске, Максим Курилин из Мгинской детской художественной школы, Анна Резанович из Отрадненской детской школы искусств, Анна Тихонова из Школы искусств Выборга, а также Светлана Крапивина, Екатерина Маргослепенко, Арина Сырокваша, Евгения Шарова и Светлана Якушева из Ленобластного колледжа культуры и искусства.

Как уже ранее писал ivbg.ru, юные ленинградские музыканты получили дипломы Лауреатов II степени на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Дипломы получили флейтистка Анна Резанович в номинации «оркестровые духовые и ударные инструменты» и Валерия Цветкова — в номинации «народные и национальные инструменты» за игру на домре. Также тихвинский коллектив «Dance Art Plus» и ансамбль танца «Славяночка» из Коммунара поделили между собой Гран-при VI открытого хореографического фестиваля-конкурса «Новое вдохновение»

Обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в 2020 году стали Анна Резанович и Илья Разыграев. А Арман Саргсян покорил судей областного конкурса юных вокалистов своим исполнением романса «Сквозь нависшие туманы» и неаполитанской песни «Мореходы».