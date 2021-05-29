По информации ivbg.ru, 29 мая за поджог торговой точки на Васильевском острове в Санкт-Петербурге задержаны трое мужчин в возрасте 31 года, 45 и 53 лет.

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Задержанных подозревают в умышленном поджоге мебельного магазина на Кадетской линии. В квартире 45-летнего задержанного на улице Капральской в Новом Девяткино Всеволожского района найдены два пистолета.

Оружие отправлено на экспертизу. Двое подозреваемых изолированы в камере, третий отпущен под подписку о невыезде.