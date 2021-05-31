Ленобласть поднялась выше в топ-10 регионов по социально-экономическому развитию

На это указывают РИА «Новости» в исследовании социально-экономического развития регионов России за 2020 год.

Ленинградская область заняла восьмое место, обойдя Красноярский и Краснодарский край и улучшив на один пункт показатель 2019 года. На первом месте – Москва. На втором – Санкт-Петербург. Замыкает топ-3 лидеров Ханты-Мансийский автономный округ.

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При составлении рейтинга учитывались критерии, сформированные в четыре большие группы: масштаб экономики, показатели эффективности экономики, показатели бюджетной сферы, показатели социальной сферы.