Жительница Твери «сняла порчу» с пенсионерки в Кировске за 2,5 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: onlinetambov.ru
Фото: onlinetambov.ru

Сеансы она проводила по телефону.

Кировский городской суд арестовал 39-летнюю жительницу Твери за крупный обман пенсионерки из Ленобласти. Теперь ей предстоит провести под стражей два месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов Ленобласти.

Как выяснили правоохранители, история началась в апреле, когда в Кировске мошенница повстречалась с 91-летней местной жительницей на Пионерской. Она заявила, что на пенсионерке есть порча, и пообещала снять ее за материальное вознаграждение.

В итоге за два года телефонных разговоров, которые псевдоцелительница именовала «сеансами», жертва заплатила ей 2,5 миллионов рублей.

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