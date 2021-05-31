Сеансы она проводила по телефону.

Кировский городской суд арестовал 39-летнюю жительницу Твери за крупный обман пенсионерки из Ленобласти. Теперь ей предстоит провести под стражей два месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов Ленобласти.

Как выяснили правоохранители, история началась в апреле, когда в Кировске мошенница повстречалась с 91-летней местной жительницей на Пионерской. Она заявила, что на пенсионерке есть порча, и пообещала снять ее за материальное вознаграждение.

В итоге за два года телефонных разговоров, которые псевдоцелительница именовала «сеансами», жертва заплатила ей 2,5 миллионов рублей.