На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 15-28 левая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в разделительной полосе;

км 40+700 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, замена бордюрного камня.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 516, 528, 529 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

км 44-47, ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы;

км 120-163, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).

181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 128-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг № 2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к МАПП «Брусничное км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг № 2 км 0-1 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 40-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

км 75-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):