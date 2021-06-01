На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
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01.06.2021 16
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 15-28 левая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, покос травы в разделительной полосе;
- км 40+700 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, замена бордюрного камня.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 516, 528, 529 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 44-47, ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы;
- км 120-163, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).
181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 128-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к г. Выборг № 2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к МАПП «Брусничное км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к г. Выборг № 2 км 0-1 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 40-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-181 «Магистральная»:
- км 75-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;
- км 0-12 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 44-76(старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.