«Тормозить не привык»: эксперт ВШЭ оценил решение Александра Дрозденко удвоить расходы на решение проблем дольщиков

Доктор экономических наук, профессор, преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Осипов прокомментировал решение Александра Дрозденко об увеличении нагрузки на бюджет ради решения проблем обманутых дольщиков.

Глава региона сообщил о том, что в областном бюджете до 2025 года будут заложены 7,5 млрд рублей для окончательного решения вопроса обманутых дольщиков, а к достройке проблемных объектов привлекут доноров-застройщиков.

«Очевидно, что на такой шаг вряд ли можно было решиться без уверенности в том, что отпущенные бюджетом средства будут освоены с максимальной эффективностью. Значит, такая уверенность есть», – подчеркнул Александр Осипов

Эксперт считает, что этот факт, а также привлечение к строительству доноров-застройщиков указывают на решительные намерения. Александра Дрозденко не настроен на дальнейшее затягивание вопроса с чьей бы то ни было стороны.

«Распорядился все точно рассчитать, решил задачку, и пошел дальше. Тормозить не привык. Для любого губернатора, думаю, это хорошее качество», – рассказал Александр Осипов

По мнению эксперта, настрой губернатора и областного строительного блока очевиден: тот, кто приходит в Ленинградскую область строить, должен быть уверен в благоприятных условиях, инвестиционной привлекательности региона и отсутствии социальной напряженности.