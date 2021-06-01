Ленинградцев приглашают обсудить исполнение бюджета за 2020 год

Автор: Кира Нагорная
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Публичные слушания начнутся 8 июня в 10.00 на площадке Школы искусств имени Рериха в Волосово

Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, онлайн-трансляция публичных слушаний будет доступна в официальной группе «Администрация Ленинградской области». Во время онлайн-трансляции все желающие смогут оставить вопросы и замечания в формате комментариев.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона, а также ознакомится с другой полезной информацией: посмотреть меры соцподдержки населения, ознакомится со списком строительства социально значимых проектов в регионе и так далее. Там же можно отправить замечания, вопросы и предложения к проекту областного закона об исполнении бюджета Ленобласти за 2020 год.

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27.05.2021 284
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