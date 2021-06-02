Александр Дрозденко обозначил ключевые отрасли для привлечения инвесторов

Цифровизация, «зеленая энергетика», здравоохранение, логистика и транспорт — именно по этим направлениям Ленобласть будет работать для привлечения инвесторов.

“Мы проводим четкую политику работы с инвесторами. Инвесторы нам доверяют и приходят в регион даже в период пандемии. Наши перспективы — цифровизация, зеленая энергетика, здравоохранение, логистика и транспорт. По этим направлениям мы будем работать”, — отметил Александр Дрозденко в ходе пленарного заседания бизнес-форума.

Глава региона напомнил о мерах поддержки инвестиционной деятельности. В частности, для участников специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) налог на прибыль в региональной части будет снижен до 5%, а в федеральной — до 0%. Также предприятие будет освобождено от уплаты налога на имущество. Для РИП объем вложений начинается от 50 млн рублей, а налог на прибыль снижен до 10%.

А с помощью информационной системы ИРИС можно через мобильное приложение найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти с учетом инфраструктурных потребностей проекта.

Добавим, что за 2020 год инвесторы вложили в экономику Ленобласти 458,1 млрд рублей. Ранее Ленобласть стала лучшим регионом России по инвестиционной политике, заняла пятое место по показателю «инвестиционный риск» и девятое по объему инвестиций.