Каждый десятый россиянин недоволен состоянием своего здоровья

Недовольны состоянием своего здоровья 11% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Среди граждан в возрасте от 60 лет плохим свое здоровье считает каждый пятый — 21%, среди молодежи в возрасте 18-24 лет — каждый седьмой или 14% респондентов.

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При этом каждый второй россиянин — 51% — считает нормальным состояние своего здоровья. А 36% опрошенных считают, что обладают отменным здоровьем. Отмечается, что мужчины чаще, чем женщины, заявляют о своем хорошем здоровье — 45% и 29% респондентов соответственно.