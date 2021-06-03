В ФМБА пообещали вакцину, защищающую от COVID-19 при любой мутации

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что разработало вакцину от COVID-19, которая способна противостоять любым мутациям вируса.
В федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что вакцина от COVID-19, разработанная данной организацией, будет защищать организм при любом виде мутации вируса.
Первый замруководителя агентства Татьяна Яковлева рассказала в интервью Известиям, что вакцина агентства отличается от других подобных. Ее ключевое отличие заключается в том, что она способна вырабатывать не только гуморальный иммунитет (действует не больше полугода и может быть бессилен в случае мутации вируса – прим. ред.), но и клеточный. Специалист также отметила, что на данный момент разработчики вакцины не смогли придумать название для нее.
Однако раскрыть информацию о том, насколько препарат является эффективным, Яковлева отказалась. Объяснила она это тем, что все данные будут обнародованы после клинических исследований.
Отмечается, что ФМБА планирует начать испытание разработанной вакцины на людях в июле 2021 года. А производство препарата должно начаться уже к концу этого года.