В ФМБА пообещали вакцину, защищающую от COVID-19 при любой мутации

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что разработало вакцину от COVID-19, которая способна противостоять любым мутациям вируса.

В федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что вакцина от COVID-19, разработанная данной организацией, будет защищать организм при любом виде мутации вируса.

Первый замруководителя агентства Татьяна Яковлева рассказала в интервью Известиям, что вакцина агентства отличается от других подобных. Ее ключевое отличие заключается в том, что она способна вырабатывать не только гуморальный иммунитет (действует не больше полугода и может быть бессилен в случае мутации вируса – прим. ред.), но и клеточный. Специалист также отметила, что на данный момент разработчики вакцины не смогли придумать название для нее.

– Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19, – заявила Яковлева.

Однако раскрыть информацию о том, насколько препарат является эффективным, Яковлева отказалась. Объяснила она это тем, что все данные будут обнародованы после клинических исследований.

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Отмечается, что ФМБА планирует начать испытание разработанной вакцины на людях в июле 2021 года. А производство препарата должно начаться уже к концу этого года.