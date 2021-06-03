Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что административные меры по сдерживанию цен на ряд продуктов дали вторичные эффекты. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Краткосрочный эффект, безусловно, был — меньше 1 процентного пункта. На несколько десятых процентного пункта инфляция из-за этих мер оказалась меньше… Мы видим вторичные эффекты — цены растут на смежные товары, на альтернативные товары, — сказала она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Набиуллина добавила, что административные меры могут использоваться только как экстренные инструменты.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Вам будет интересно Минпромторг выступает за повышение цен на яйца для избежания дефицита Замминистра Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что министерство выступает за повышение ритейлом закупочных цен на куриные яйца, чтобы не допустить сокращения... 02.06.2021 125

Изначально соглашения были заключены на срок до 1 апреля текущего года, однако правительство продлило их срок действия еще на несколько месяцев.