Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что административные меры по сдерживанию цен на ряд продуктов дали вторичные эффекты. Об этом сообщает РИА «Новости».
Набиуллина добавила, что административные меры могут использоваться только как экстренные инструменты.
В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены на срок до 1 апреля текущего года, однако правительство продлило их срок действия еще на несколько месяцев.