Диетолог раскрыл основные ошибки при похудении

Первый принцип диеты – снижение инсулина в крови, утверждает доктор.

Зачастую люди, которые придерживаются диеты, недовольны результатами – лишний вес приходит обратно или не уходит совсем. Доктор медицинских наук Алексей Ковальков в беседе с радио Sputnik раскрыл основные секреты правильного и безопасного похудения.

По словам эксперта, в первую очередь надо понять, с какой проблемой борется человек. С ожирением – сложным системным заболеванием – придется идти ко врачу. А вот избыточный вес, в случае, если он составляет до десяти процентов массы тела, несложно сбросить самому.

В первую очередь, утверждает Ковальков, надо отказаться от сладкого. Не от жирного, а именно от сладкого и продуктов с высоким содержанием сахара, поскольку сахар прямо влияет на содержание в крови самого важного для похудения гормона — инсулина. Первый принцип диеты – снижение инсулина в крови, утверждает доктор.

— Когда вы занимаетесь спортом, у вас выделяется жиросжигающий гормон — адреналин, когда вы едите сладости, у вас выделяется жиронакапливающий гормон — инсулин. Наша задача — чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина как можно больше, поэтому важен, прежде всего, отказ от сладостей, — отметил Ковальков.

Также важна регулярная низкоинтенсивная физическая нагрузка. Для начала достаточно просто регулярной ходьбы. Пять километров в день, без спортзала, будет достаточно, чтобы сбросить около семи килограммов за месяц, утверждает эксперт.

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Ковальков также отметил, что отказ от жиров ради похудения — опасная практика. Многие диеты содержат большое количество жиров и весьма эффективны. Кроме того, отказ от жиров может заметно навредить здоровью, особенно женскому.