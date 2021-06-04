Активисты оценили ремонт Приморского шоссе

Активисты «Общероссийского народного фронта» отметили высокое качество и быструю скорость выполнения работ семикилометрового участка дороги Зеленогорск — Приморск — Выборг.

«Важно, что дорожники слышат жителей: программа ремонтов региональных магистралей Ленинградской области в этом году составлена целиком по обращениям водителей, в том числе и в наш адрес», — подчеркнул эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Орлов.

Дорога Зеленогорск — Приморск — Выборг, проходя вдоль Финского залива, является региональным дублером федеральной трассы А-181 «Скандинавия».

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.