В Сланцах приступили к благоустройству подхода к школам с улицы Ленина

Работы проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Завершить работы планируется к 1 сентября.

Проект благоустройства общественной территории «Подход к Музыкальной и Художественной школам с ул. Ленина» включает современные дорожки, удобные скамейки для отдыха, художественное оформление малыми скульптурными формами.

Вам будет интересно В Ленобласти выбрали проекты благоустройства, которые реализуют в 2022 году Более 107 тысяч жителей Ленинградской области поучаствовали в голосовании за проекты формирования комфортной городской среды. В голосовании за дизайн-проекты на набережных,... 02.06.2021 240

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.