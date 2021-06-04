В Кировске провели соревнования по легкоатлетическому кроссу среди спасателей

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: 47channel
Фото: 47channel

«Золото» забрала команда пожарно-спасательного гарнизона Подпорожского района. Гатчинский район завоевал «серебро», а «бронза» досталась Волховскому району.

Сегодня, 4 июня, в Кировске прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. На стадионе имени Морозова за звание лучших бороилсь команды из ГУ МЧС России по Ленинградской области , ГКУ «Леноблпожспас», а также добровольцы из территориальных отделений пожарного общества.

Пожарные и спасатели продемонстрировали физическую форму и силу командного духа в ходе соревнований.

«Золото» забрала команда пожарно-спасательного гарнизона Подпорожского района. Гатчинский район завоевал «серебро», а «бронза» досталась Волховскому району.

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