«Золото» забрала команда пожарно-спасательного гарнизона Подпорожского района. Гатчинский район завоевал «серебро», а «бронза» досталась Волховскому району.

Сегодня, 4 июня, в Кировске прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. На стадионе имени Морозова за звание лучших бороилсь команды из ГУ МЧС России по Ленинградской области , ГКУ «Леноблпожспас», а также добровольцы из территориальных отделений пожарного общества.

Пожарные и спасатели продемонстрировали физическую форму и силу командного духа в ходе соревнований.

«Золото» забрала команда пожарно-спасательного гарнизона Подпорожского района. Гатчинский район завоевал «серебро», а «бронза» досталась Волховскому району.