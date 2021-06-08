Прямая линия с главой Ленобласти: школы, водоснабжение, транспорт

Автор: Кира Нагорная
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Традиционный понедельник: вчера, 7 июня, глава Ленобласти ответил на вопросы жителей региона. По каждому обращению уже ведется работа.

Как ранее отметил Александр Дрозденко, больше вопросов ему удается обрабатывать в социальных сетях. Но при этом он высоко ценит прямую телефонная линия: по ней те, кто интернетом не пользуется и приехать на прием, в силу возраста, тоже не может.

Александр Юрьевич объяснял, что «завел инстаграм только по одной причине. Теперь же странички в соцсетях есть у всех глав районов.

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18.05.2021 608
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