Росстат отчитался о росте цен за неделю

Стали дороже морковь, картофель, капуста и репчатый лук.

В первую неделю июня цены на потребительские товары в России выросли на 0,16%. Такие данные приводит Росстат. Для сравнения: за предыдущую неделю цены подскочили на 0,12%.

Больше всего подорожали морковь и картофель. Рост цены на первую составил с начала года 84%, на картофель – 70%. Сильнее всего за год подскочили цены на баранину и гречку. Выросла также стоимость маргарина, пастеризованного молока, мороженой рыбы, печенья, сахара-песка и подсолнечного масла.

Подорожала в целом и плодоовощная продукция – на 0,3%. Помимо моркови и картофеля увеличилась средняя стоимость капусты и репчатого лука. А вот цена на яйца упала на 4,1%.