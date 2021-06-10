ФосАгро продлила соглашения о стратегическом партнерстве с FIDE и Федерацией шахмат России

Группа «ФосАгро» продлила соглашения о стратегическом партнерстве с Международной шахматной федерацией (FIDE) и Федерацией шахмат России (ФШР). Церемония подписания прошла в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника.
“Мы уже не мыслим Матч на первенство мира без такого партнера, как ФосАгро, и я рад, что компания и в этом году выступает партнером проведения Матча и, что не менее важно, — Кубков мира по шахматам, которые пройдут в июле-августе этого года в Сочи. <…> Партнерство принесет серьезные плоды и с точки зрения поддержки подрастающего поколения шахматистов, как в России, так и во всем мире”, — признался президент FIDE, председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
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За многолетнюю поддержку ФШР также поблагодарил президент федерации Андрей Филатов.
“Сегодня мы вошли в историю нашей страны, поскольку наша сборная является одновременно чемпионом Европы и мира и победителем Олимпийских игр. Большой вклад в эти исторические победы внесла компания «ФосАгро» и лично Андрей Андреевич Гурьев”, — говорится в сообщении.
Помимо шахматного спорта, ФосАгро выступает давним партнером Фонда поддержки олимпийцев России, Всероссийской федерации художественной гимнастики, Всероссийской федерации плавания, Федерации лыжных гонок России и многих других, внося свой вклад в развитие и международные успехи российского спорта.