Ленинградские достопримечательности вошли в международный турмаршрут

Выборгский замок, крепость Копорье, усадьба «Мерево», гольф-курорт, Линдуловская роща и Радоновые озера вошли в проект «Виа Ганзеатика Плюс».

На сегодняшний день созданы карта VH рlus с маршрутами для туристов, на сайте проекта размещен удобный планировщик с виртуальными турами, позволяющий пользователю искать информацию и формировать собственное путешествие, установлены информационные щиты и указатели к объектам на маршруте.

Проект «Виа Ганзеатика Плюс» – это международный туристический маршрут, который включает культурные и природные достопримечательности Латвии, Эстонии и России. Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия –Эстония».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов.

Напомним, что в Ленинградской области вместе со всей страной стартовал третий этап программы кешбэка, в рамках которой государство возвращает туристам часть средств за отдых в России. В ее рамках в 2020 году россияне приобрели туры на 6,5 миллиардов рублей, общая сумма возврата составила 1,2 миллиарда рублей.