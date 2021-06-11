ФК «Зенит» интересуется главным тренером сборной Швейцарии – СМИ

Как сообщает швейцарское издание Blick, руководство петербургского футбольного «Зенита» проявляет интерес к 57-летнему главному тренеру сборной Швейцарии Владимиру Петковичу.
Специалист неплохо владеет русским языком, а его контракт с национальной сборной истекает уже в конце 2022 года.
Известно, что Владимир Петкович ранее тренировал ряд швейцарских клубов, а также турецкий «Самсунспор» и итальянский «Лацио».
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