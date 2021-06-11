Жителей Эстонии, пропавших на пути к «Спутнику V» в России, нашли в Таллине

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 9 июня на электронную почту полиции Кингисеппского района поступило письмо от жительницы Эстонии. Она сообщила, что разыскивает 72-летнюю мать и 53-летнего брата.

По словам женщины, еще 1 апреля ее родственники уехали в Россию через Кингисеппский район, чтобы получить прививку «Спутник V» и пропали со связи. Связаться с матерью по телефону ей не удалось.

После обращения пропавших женщину и мужчину обнаружили в Таллине. По данным полиции, они пересекли границу с Евросоюзом еще 30 мая, пробыв в России около двух месяцев.

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