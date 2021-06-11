Лучший «Мастер гостеприимства» живет в Выборге

Николаев Егор представил проект историко–культурного кластера «Соканлинна»

Финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» проходил в Нижнем Новгороде. Вместе с жителем Ленобласти победителями стали 62 участника из 39 регионов России. Они получат шанс реализовать свой проект.

Победители конкурса также получили в качестве наставников известных рестораторов, мотельеров и управленцев, а также грант на реализацию своих проектов и приглашение на стажировку и работу в ведущие туристические компании и организации.

В 2020 году среди победителей конкурса «Мастера гостеприимства» оказались две жительницы Ленобласти. Жительница Приозерского района Наталья Волынец представила проект парка «Великая Северная экспедиция. Русская Арктика и Антарктика». Жительница Новой Ладоги Мария Залецкая — арт-проект «Точка искусства будущего», посвященный развитию туризма в малых городах. Всего на конкурс было подано 20 935 заявок.