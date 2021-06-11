ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5%

Центробанк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. Решение было принято на совете директоров регулятора в пятницу, 11 июня.

Аналитики ранее сошлись в едином мнении, что ЦБ России именно 11 июня поднимет ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Причиной такого решения регулятора является выход годовой инфляции в России за пределы 6%.

В мае 2021 года инфляция ускорилась до 0,74%, в апреле она составляла 0,58%. В годовом выражении, по данным Росстата, инфляция выросла до 6,02% с 5,53%, что было зафиксировано по состоянию на конец апреля. В конце марта показатель равнялся 5,79%, что являлось максимумом с ноября 2016 года.

В период с 1 по 7 июня 2021 года инфляция в России ускорилась с 0,12% до 0,16%. Непосредственно в прошлый понедельник, 7 июня, уровень инфляции находился между 6,1% и 6,2%.