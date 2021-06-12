Стало известно, где 12 июня зафиксированы 97 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 97 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 12 июня.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+2), Ефимовский (+1).

Волосовский район: Волосово (+1), Сельцо (+1), Кивалицы (+1).

Волховский район: Волхов (+2), Сясьстрой (+1).

Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+2), Кудрово (+5), Новое Девяткино (+3), Старая (+1), им. Свердлова (+1), Васкелово (+2), Керро (+2).

Выборгский район: Выборг (+3), Лесогорский (+3).

Гатчинский район: Гатчина (+6), Елизаветино (+1), Лукаши (+1), Воскресенское (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Котельский (+1), Алексеевка (+1).

Киришский район: Кириши (+3), Будогощь (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Назия (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5).

Ломоносовский район: СНТ Городское (+1), Верхние Венки (+1).

Лужский район: Волошово (+1), Большие Шатновичи (+1).

Подпорожский район: Никольский (+2), Подпорожье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+1), Саперное (+1), Громово (+1), Ромашки (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+2), Гостицы (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+9).

Тосненский район: Тосно (+1), Ульяновка (+3), Федоровское (+1), Ушаки (+1).