Фото с места ДТП с туристическим автобусом в Подпорожском районе

Как сообщал ivbg.ru, 13 июня на подъезде к деревне Верхние Мандроги в Подпорожском районе перевернулся экскурсионный автобус с 45-ю пассажирами. Пострадали 10 человек.
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13.06.2021 50
В ДТП попал автобус петербургской туристической фирмы. Тяжелые травмы получила женщина. Ее госпитализировали в больницу Лодейного Поля.
Известно, что:
- семеро госпитализированы в больницу в Подпорожье;
- трое госпитализированы в больницу Лодейного Поля.
Спасатели 139 пожарной части противопожарной службы деблокировали одного из пострадавших.
Фото: ГУ МЧС по Ленобласти