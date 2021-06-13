Фото с места ДТП с туристическим автобусом в Подпорожском районе

Как сообщал ivbg.ru, 13 июня на подъезде к деревне Верхние Мандроги в Подпорожском районе перевернулся экскурсионный автобус с 45-ю пассажирами. Пострадали 10 человек.

Вам будет интересно Водитель очень необычно протаранил забор в Выборге В паблике «ДТП и ЧП Выборг» сообщают: 13 июня на улице Кооперативной в поселке Выборгский на территории Выборга водитель легкового... 13.06.2021 50

В ДТП попал автобус петербургской туристической фирмы. Тяжелые травмы получила женщина. Ее госпитализировали в больницу Лодейного Поля.

Известно, что:

семеро госпитализированы в больницу в Подпорожье;

трое госпитализированы в больницу Лодейного Поля.

Спасатели 139 пожарной части противопожарной службы деблокировали одного из пострадавших.

Фото: ГУ МЧС по Ленобласти