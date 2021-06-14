Утонувший автомобиль заметили в одном из прудов Петербурга — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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До сих пор остается непонятно как водитель «заплыл» в озеро. 

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в саду Ивана Фомина заметили утонувший автомобиль. Фотографиями «искупавшейся» легковушки поделились пользователи соцсетей.

Утонувший автомобиль заметили в одном из прудов Петербурга — фото Утонувший автомобиль, происшествие, Петербург, Выборгский районФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Утонувший автомобиль заметили в одном из прудов Петербурга — фото Утонувший автомобиль, происшествие, Петербург, Выборгский районФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Утонувший автомобиль заметили в одном из прудов Петербурга — фото Утонувший автомобиль, происшествие, Петербург, Выборгский районФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

До сих пор остается непонятно как водитель «заплыл» в озеро. В комментариях пользователи высказали предположения о том, что водитель приехал с ближайшей парковки либо сел пьяным за руль.

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Утонувший автомобиль заметили в одном из прудов Петербурга — фото Утонувший автомобиль, происшествие, Петербург, Выборгский район
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