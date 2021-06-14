До сих пор остается непонятно как водитель «заплыл» в озеро.
В Выборгском районе Санкт-Петербурга в саду Ивана Фомина заметили утонувший автомобиль. Фотографиями «искупавшейся» легковушки поделились пользователи соцсетей.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
До сих пор остается непонятно как водитель «заплыл» в озеро. В комментариях пользователи высказали предположения о том, что водитель приехал с ближайшей парковки либо сел пьяным за руль.
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