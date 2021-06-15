В Ленобласти с 1 июля возобновляется диспансеризация

Диспансеризация начнется в Ленобласти с 1 июля вместе с акцией «Ленинградское здоровье».

В этом году пациентов разделят на четыре группы. В первую внесут переболевших COVID-19 с сопутствующими заболеваниями, во вторую — пациентов без осложнений. В третью — тех, кто не обращался в медучреждения более двух лет. Всех остальных направят в четвертую группу.

Когда будут сформированы списки, для каждой группы определят нужных специалистов. Для переболевших COVID-19 предусмотрена пульсоксиметрия, спирометрия, анализы крови, КТ легких, ЭХО-КГ и УЗДГ вен ног.

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Добавим, что диспансеризацию можно будет пройти вечером в будние дни и выходные. Для жителей отдаленных районов будут работать выездные мобильные пункты — графики опубликуют на сайтах больниц. Записаться на осмотры можно через госуслуги.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти ввели новые антикоронавирусные меры. В частности, ограничения затронули работу общепита, проведение общественных мероприятий.