В Мурино парень заглядывал в квартиры в поисках возлюбленной — видео

Молодой человек был под веществами.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, неадекватный парень с голым торсом заглядывал в глазки и замочные скважины квартир на улице Шувалова в Мурино.
Автор поста вместе с братом поймали парня. Мужчина сообщил, что молодой человек был в сочетании наркотического опьянения.
По словам парня, он искал по этажам свою девушку. После этих слов он убежал в неизвестном направлении.
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04.06.2021 558