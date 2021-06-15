В Мурино парень заглядывал в квартиры в поисках возлюбленной — видео

Автор: Александр Селиванов
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Молодой человек был под веществами.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, неадекватный парень с голым торсом заглядывал в глазки и замочные скважины квартир на улице Шувалова в Мурино.

Автор поста вместе с братом поймали парня. Мужчина сообщил, что молодой человек был в сочетании наркотического опьянения.

По словам парня, он искал по этажам свою девушку. После этих слов он убежал в неизвестном направлении.

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04.06.2021 558
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